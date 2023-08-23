Омбудсмены РФ и Киргизии подписали протокол о взаимодействии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что омбудсмены также возлагают большие надежды на совместную работу в комиссии по правам человека СНГ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева подписали протокол о взаимодействии между правозащитными институтами двух стран в 2023-2024 гг., передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня прошла первая встреча в Доме прав человека с момента назначения госпожи Джаманбаевой на пост <...> омбудсмена Республики Кыргызстан. Нам важно было не просто увидеться, но обсудить те накопившиеся вопросы в области миграции, образования, культуры, в области медицины и в других гуманитарных сферах, чтобы определить план наших действий на будущее", - сказала Москалькова.

Она отметила, что большие надежды омбудсмены возлагают на совместную работу в рамках воссозданной в прошлом году комиссии по правам человека СНГ. "Сегодня осуществляется ее (комиссии - прим. ТАСС) практическое наполнение. Возлагаем большие надежды на то, что эта наднациональная правозащитная площадка будет способствовать повышению гарантий прав человека", - сказала Москалькова. Она пояснила, что речи о создании судебного органа СНГ пока не идет, так как законодательство стран должно пройти путь гармонизации, унификации, чтобы можно было искать новые пути развития. Комиссия, по ее словам, должна стать площадкой для обмена опытом, выработки единых предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав человека, развертывания новых правозащитных проектов.

Омбудсмен Киргизии отметила важность сотрудничества между странами в сфере защиты прав граждан. "Я выражаю признание российской стороне за поддержку наших соотечественников, наших граждан, проживающих и работающих в России. Мы высоко ценим то отношение, которое проявляет высшее руководство Российской Федерации к нашим гражданам", - сказала она. Джаманбаева отметила, что это ее первый визит в Россию в роли омбудсмена Киргизии.