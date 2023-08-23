Генконсул РФ обвинил прозападные НПО в отмене концертов российских артистов в Казахстане

Ситуация на Украине повлияла на культурно-гуманитарное сотрудничество между странами, отметил Евгений Бобров

АЛМА-АТА, 23 августа. /ТАСС/. Ситуация на Украине повлияла на культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Казахстаном, из-за действий финансируемых Западом неправительственных организаций в республике отменяются концерты российских исполнителей и другие мероприятия. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров.

"Безусловно, ситуация на Украине наложила свой отпечаток на культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Казахстаном. И, к сожалению, не в сторону консолидации наших сил и действий. С подачи финансируемых Западом НПО отменяются концерты российских исполнителей и коллективов, запрещаются к проведению некоторые акции и проекты", - указал он, отвечая на вопрос.

В то же время, по словам Боброва, весной в Казахстане с успехом прошли гастроли Театра балета Бориса Эйфмана, состоялось ледовое шоу Этери Тутберидзе, студенты режиссерского факультета ГИТИСа представили в Алма-Ате спектакль "Детство" по повести Льва Толстого, а летом жители Алма-Аты увидели "Юнону и Авось" в авторской постановке Театра Алексея Рыбникова.

В июне компания Makao Luxury Village Resort, которая должна была предоставить площадку для выступления российского певца Григория Лепса в казахстанском городе Конаеве, решила отменить договоренности с организаторами концерта. Ранее в казахстанских СМИ появилась информация, что концерт Лепса должен был пройти на базе комплекса 8 июля. Ряд изданий распространил данные о том, что некоторые активисты требуют отмены концерта Лепса из-за его позиции по конфликту вокруг Украины.

В марте этого года в Алма-Ате отменили музыкальный фестиваль "Жара", на котором должны были выступить популярные российские исполнители. По данным казахстанских СМИ, причиной отмены мероприятие послужили акции протеста в социальных сетях, где организаторы обвинялись в поддержке конфликта на Украине.