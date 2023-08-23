23 августа, 12:15

В ПФО продлили курсирование поездов, следующих до черноморских курортов

В ГЖД сообщили, что причиной стал повышенный спрос

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Курсирование сезонных поездов, следующих из Кирова и Ижевска в Анапу и Адлер через Казань и Нижний Новгород, продлили до конца сентября, сообщается в Telegram-канале Горьковской железной дороги (ГЖД).

"Из-за повышенного спроса на ГЖД продлеваются курсирование сезонных поездов дальнего следования в направлении черноморских курортов России", - говорится в сообщении.

Так, поезд Киров - Нижний Новгород - Анапа будет курсировать до 23 сентября, поезд Киров - Нижний Новгород - Адлер и Ижевск - Казань - Анапа - до 22 сентября, поезд Ижевск - Адлер - до 26 сентября. 

Теги:
РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация