Во время экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" под Калугой опознали пятерых бойцов

Их перезахоронили недалеко от мемориального комплекса "Зайцева гора" в Барятинском районе

КАЛУГА, 23 августа. Поисковики во время крупнейшей экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" в Калужской области опознали пятерых бойцов, павших во времена Великой Отечественной войны. Одно из имен удалось восстановить благодаря найденной именной опасной бритве, сообщили в пресс-службе поискового движения.

"Установленные имена: Чистяков Иван Васильевич, родился в 1921 году в селе Подстенкино Ребрихинского района Алтайского края. Красноармеец Алексей Михайлович Козлов 1915 года рождения. Согласно архивным данным боец был призван Титовским РВК, Кемеровской области (до 1943 года - Новосибирской области) и пропал без вести в июне 1942 года. Красноармеец Степан Захарович Возженников, 1907 года рождения, Rнкович Н.Е. - на опасной бритве. С. С. И", - говорится в сообщении.

Сегодня медальон уроженца Кировской области Степана Возжейнткова передали его внучке во время торжественной церемонии захоронения 122 героев, найденных во время поисковой экспедиции, уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Торжественное захоронение воинов проходило недалеко от мемориального комплекса "Зайцева гора" в Барятинском районе, где в годы Великой Отечественной войны в боях с фашистами погибли более 70 тыс. человек. В церемонии принимала участие депутат Госдумы Елена Цунаева.

В 2023 году в поисковой экспедиции участвовали около 600 человек из регионов России и 7 стран ближнего зарубежья, представители Минобороны России.

Бои в районе высоты 269,8 "Зайцева гора" в Калужской области считаются одними из самых кровопролитных во время Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой советские войска отбросили противника от Тулы, освободили Калугу и в январе 1942 года вышли к Варшавскому шоссе. Здесь в районе высоты "Зайцева гора" Красная Армия столкнулась с глубокоэшелонированной обороной противника. Бои на этом участке продолжались до марта 1943 года, в сражениях полегло более 100 тыс. советских солдат и офицеров.