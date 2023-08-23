В Татарстане планируют распределять выпускников медвузов на работу в селах

За каждым молодым специалистом в республике закрепят наставника

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Система распределения выпускников медицинских вузов на работу в сельской местности начнет действовать в Татарстане. Молодым специалистам, желающим трудоустроиться в республиканские центры высокотехнологичной медицинской помощи, необходимо в течение года отработать в районе. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

"Всю республику разделили на шесть объединений, во главе стоит многопрофильный ВМП-центр. Укомплектованность в этих ВМП-центрах - 100%. У ВМП-центров сейчас нет необходимости в молодых специалистах. Они не берут на работу специалистов, у которых стаж менее трех лет. Но у выпускников-ординаторов, молодых специалистов есть уникальная возможность сейчас трудоустроиться туда, куда они захотят, но обязательно пройдя через объединения. Без вопросов они будут туда трудоустроены [в ВМП-центр], но только через год. А год они должны обязательно работать в тех курируемых районах", - сказал Миннуллин.

Министр пояснил, что каждый из шести действующих в регионе ВМП-центров курирует несколько районов республики. В республике действуют Республиканская клиническая больница, городская клиническая больница №7, межрегиональный клинико-диагностический центр, а также больница скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, Альметьевская многопрофильная больница и Нижнекамская центральная районная больница.

Он добавил, что за молодым специалистом, отправленным в район, будет закреплен наставник из ВМП-центра, а местные власти предоставят арендное жилье, которое будет оплачивать муниципалитет.

Миннуллин добавил, что годовая отработка предусмотрена для выпускников, которые учились на бюджетной или внебюджетной основе, и не касается специалистов, обучающихся по целевым направлениям. Он отметил, что всего в 2023 году из медвузов республики выпускаются 726 ординаторов. "Вот это краткосрочное мероприятие, которое мы в течение года реализуем. И уже, действительно, весь этот пул ординаторов был распределен", - сказал министр.