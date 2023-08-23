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В районе Солнцево началось строительство школы и детсада

Объекты возводят в составе жилого комплекса "Лучи"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Строительство школы на 1,2 тыс. мест и детского сада на 350 воспитанников стартовало на западе столицы в районе Солнцево по адресу: Производственная улица, владение 6. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Здание школы будет состоять из двух частей <...>, связанных между собой переходом. Общая площадь объекта составит - 23,3 тыс. кв. м", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что в школе будут многофункциональный библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы, помещение для живописи, шахматный кружок, два спортзала и зал для занятий хореографией.

Левкин отметил, что детский сад будет иметь общую площадь в 4,9 тыс. кв. м. Дошкольная организация рассчитана на 14 групп по 25 детей в каждой.

Социальные объекты строятся в составе жилого комплекса "Лучи". "Это вторая очередь строительства, ранее на улице Производственной, 10 введена в эксплуатацию школа на 825 мест. Она уже готовится к открытию первого сентября. Также завершен основной объем работ по зданию детского сада на 250 мест, который возводится в рамках первой очереди", - заключил Левкин. 

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