На данный момент для оборонно-промышленного комплекса региону необходимо около 9 тыс. человек

ТАСС, 23 августа. Кафедру подготовки кадров по созданию тренажеров для тренировок сухопутных войск РФ, а также направление по обучению машинным технологиям композиционных материалов запустили в Тульской области. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Емельяненко на заседании комиссии Государственного совета. Собрание прошло по направлению "Наука" в рамках проведения X Международного форума технологического развития "Технопром-2023".

"[Для удовлетворения кадровых потребностей предприятий] мы открываем новые направления подготовки в наших университетах, которых ранее не было, взаимодействуя при этом с нашими ключевыми предприятиями. Например, на базе одного из университетов открыта уникальная кафедра по тренажеростроению совместно с одним из предприятий Ростеха, которая уже осуществляет подготовку 30 человек именно для предприятия, которое будет разрабатывать тренажеры для наших сухопутных войск. Второе - открыто направление по машинным технологиям композиционных материалов, такого направления у нас в регионе совсем не было", - сказал Емельяненко.

По его словам, потребность региона в кадрах для оборонно-промышленного комплекса составляет примерно 9 тыс. человек. Для удовлетворения запросов оборонных предприятий в области функционирует специальный штаб по обеспечению кадрами.

Как отметил Емельяненко, одним из инструментов повышения привлекательности образования в сфере ОПК являются стипендии. "Мы понимаем важность мотивации и учредили стипендию для аспирантов. Ежемесячно платим 20 тыс. рублей. Мы платим такую стипендию аспирантам, которые готовы в дальнейшем устраиваться на наших предприятиях", - подчеркнул он.

Емельяненко добавил, что в области также развивается механизм целевого обучения. "Мы расширяем практику целевых договоров, уже заключено 172 договора, из них 101 - по направлениям, востребованным ОПК. <…> Мы уже можем планировать кадровую потребность, исходя из запросов [компаний] под будущий набор, через личные кабинеты, через опросы, и в ноябре мы уже понимаем картину, какой она будет на будущий год", - отметил он.