В Полтавской области раскольники захватили храм канонической УПЦ

Сторонники ПЦУ проникли в храм, описали имущество и составили акт о его передаче при содействии сотрудников полиции

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь святой великомученицы Варвары канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Гаркушинцы Миргородской территориальной общины Полтавской области. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

"Думенковцы (сторонники предстоятеля ПЦУ Епифания (Думенко) - прим. ТАСС) используют рейдерскую схему, отработанную во многих населенных пунктах Украины. 20 августа 2023 года "священники" ПЦУ провели в школе собрание сельчан, которые проголосовали за перевод Варваринского прихода в их структуру", - говорится в сообщении на сайте союза.

СПЖ опубликовал заявление настоятеля храма протоиерея Сергея Зуева, где говорится, что его община приняла решение остаться в подчинении канонической церкви. "В нашем храме было проведено общее собрание Варваринского прихода и единогласно принято решение о том, что мы остаемся в подчинении Украинской православной церкви и переходить в ПЦУ или какую-то другую организацию не собираемся", - приводит союз слова священника. Однако сторонники ПЦУ такое решение проигнорировали, проникли в храм, описали имущество и составили акт о его передаче при активном содействии сотрудников полиции.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, только в Киевской области более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.