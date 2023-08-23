После продления Троицкой линии в шаговой доступности 450 тыс. москвичей появится метро

В состав участка продления войдут шесть станций: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Около 450 тыс. человек будут проживать в непосредственной близости от новых станций второй очереди строительства Троицкой линии столичного метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на слова председателя Юлианы Княжевской.

"В состав участка продления Троицкой линии войдут шесть станций: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Проект этого отрезка новой линии находится на финальной стадии разработки", - сказала Княжевская, чьи слова приводятся в сообщении.

Она уточнила, что пассажиропоток на всей линии составит 1,5 млн москвичей. Княжевская подчеркнула, что развитие метрополитена в ТиНАО улучшит связность всего города в целом. После того, как Троицкая линия будет запущена, местные жители смогут экономить на ежедневных поездках около получаса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, которые также цитирует пресс-служба, участок линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка" находится на разной стадии реализации - от проектирования до строительства.

Общая длина новой линии метро составит около 40 км. Она станет самой протяженной за границами МКАД, а всего в нее войдет 17 станций.