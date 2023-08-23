Пассажиров вернувшегося в Шереметьево самолета Smartavia перевезут резервным бортом

Воздушное судно вернулось в аэропорт после вылета в связи с неисправностью

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета Boeing 737 авиакомпании Smartavia, который вернулся в Шереметьево из-за неисправности в системе кондиционирования, будут перевезены резервным воздушным судном. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

"С целью обеспечения безопасности полета экипажем самолета авиакомпании Smartavia Boeing 737, вылетевшего из аэропорта Шереметьево сегодня в Сочи, было принято решение вернуться в аэропорт вылета после того как на борту авиалайнера сработала сигнализация о проблеме в системе кондиционирования самолета, - отмечается в сообщении. - В настоящее время пассажиры ожидают прибытия резервного воздушного судна".

Технические специалисты авиакомпании выясняют причину срабатывания сигнализации, добавили в Росавиации. "Сбой в системе кондиционирования не оказывал негативного влияния на безопасность полета воздушного судна", - подчеркнули в федеральном агентстве.

Ранее в среду в авиационных службах ТАСС сообщали, что пассажирский самолет, выполнявший рейс в Сочи, вернулся в Шереметьево после вылета в связи с неисправностью.