В России начался новый сезон Национальной технологической олимпиады

К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов, а также студенты вузов и колледжей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Организаторы Национальной технологической олимпиады открыли регистрацию для участников девятого сезона соревнований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Открыта регистрация школьников и студентов для участия в девятом сезоне Национальной технологической олимпиады [НТО], входящей в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Участвовать в самых масштабных в России командных инженерных соревнованиях приглашаются учащиеся 5-11 классов и студенты вузов и колледжей", - уточнили в организации.

В новом учебном году НТО пройдет по шести технологическим направлениям для учеников 5-7 классов, 42-м профилям для 8-11 классов и 10-и направлениям для студентов, в том числе в сферах искусственного интеллекта и космической инженерии, "умной" и ядерной энергетики, геномного редактирования, нано- и нейротехнологий, робототехники. Олимпиада будет организована в командном формате.

"Победители и призеры трека НТО для 8-11 классов смогут поступить в ведущие вузы России без вступительных испытаний или использовать 100 баллов по ЕГЭ, которые полагаются на 28 профилях олимпиады <…>. Также по ряду направлений НТО <…> победителям с самым высоким рейтингом предложат обучаться в университете за счет вуза. Первой эту практику начала применять Высшая школа экономики, выступающая одним из ключевых организаторов олимпиады. На олимпиаде активно развивается система стажировок", - уточнили организаторы.

Участники смогут приступить к заданиям в рамках первого отборочного этапа в следующей очередности: школьники 8-11 классов - 5 сентября, 5-7 классов - 18 сентября, студенты - в октябре. Финальные соревнования юниорского трека пройдут в ноябре, заключительный тур для старшеклассников состоится в очном формате в феврале 2024 года.

Об олимпиаде

Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с АНО "Россия - страна возможностей" и при поддержке Российского движения детей и молодежи "Движение первых", Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). С 2015 года олимпиада охватила более 500 тыс. школьников и студентов России и ряда зарубежных государств.