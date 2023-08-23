Москвичи воспользовались льготным тарифом на парковку у трех поликлиник более 700 раз

Первые два часа стоянки - бесплатные, затем парковка становится платной, действует высокий тариф

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пользователи запустили больше 700 парковочных сессий по новому льготному тарифу у городских поликлиник. Среднее время парковки составило 39 минут, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Раньше пациентам тяжело было оставлять машины, так как бесплатные парковочные места у поликлиник подолгу занимали, например, работники ближайших офисов. После запуска нового тарифа мы видим первые успехи: среднее время парковки составляет 39 минут. Теперь пациенты могут и бесплатно припарковаться, и быстрее найти место", - сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Новый льготный тариф работает на 12 парковочных местах у трех городских поликлиник. Первые два часа стоянки - бесплатные, затем парковка становится платной, действует высокий тариф.