23 августа, 12:48

Москвичи воспользовались льготным тарифом на парковку у трех поликлиник более 700 раз

Первые два часа стоянки - бесплатные, затем парковка становится платной, действует высокий тариф

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пользователи запустили больше 700 парковочных сессий по новому льготному тарифу у городских поликлиник. Среднее время парковки составило 39 минут, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Раньше пациентам тяжело было оставлять машины, так как бесплатные парковочные места у поликлиник подолгу занимали, например, работники ближайших офисов. После запуска нового тарифа мы видим первые успехи: среднее время парковки составляет 39 минут. Теперь пациенты могут и бесплатно припарковаться, и быстрее найти место", - сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Новый льготный тариф работает на 12 парковочных местах у трех городских поликлиник. Первые два часа стоянки - бесплатные, затем парковка становится платной, действует высокий тариф. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация