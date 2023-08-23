В Новой Москве в жилом комплексе "Алхимово" построят еще один детсад

В здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кружковые помещения, кабинеты логопеда и психолога

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Еще один детский сад построят в составе жилого комплекса "Алхимово" в Новомосковском административном округе Москвы. Девелоперу выдано разрешение на строительство вблизи деревни Алхимово в поселении Рязановское, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Застройщику выдана вся разрешительная документация, необходимая для начала работ. Площадь трехэтажного здания детского сада составит 3,4 тыс. кв. м, его построят по индивидуальному проекту. Каждое помещение укомплектовано мебелью и необходимым оборудованием. Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы комфортные условия для обучения", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, девелопером жилого комплекса "Алхимово" является группа "Самолет". "Новый садик рассчитан на 250 малышей. Проект отличается большим внутренним двором, оборудованным галереей из защищающих от солнца пергол. Детям здесь должно быть комфортно. После того, как "Самолет2 построит и введет в эксплуатацию сад, он будет передан городу - Москомстройинвест и девелопер ранее заключили соответствующий договор", - сказала она.

Помимо групповых комнат с игровыми и спальнями в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кружковые помещения, кабинеты логопеда, психолога и пищеблок полного технологического цикла. На огороженной территории появится несколько функциональных зон: прогулочная, спортивная и хозяйственная. Строители разместят площадки с игровыми комплексами.

"После того, как застройщик направит уведомление о начале строительно-монтажных работ, инспекторами комитета будет составлена программа проверок. Каждый этап сооружения детского сада вблизи деревни Алхимово будет сопровождаться контрольно-надзорными мероприятиями с участием специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС2). Эксперты проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества проводимых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации", - заверил Войстратенко.

Как подчеркнула Пятова, в настоящее время в жилом комплексе введены в эксплуатацию девять домов более чем на 3,8 тыс. квартир и первый детский сад на 275 мест. Второй детсад "Самолет" планирует ввести к концу 2024 года. Возводятся корпуса следующих очередей и школа, рассчитанная на 1,2 тыс. мест - ее ввод запланирован на 2023 год.