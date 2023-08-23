США стали высылать меньше нелегальных мигрантов обратно в Мексику из-за политики Байдена

Как сообщил телеканал NBC News, после изменения иммиграционной политики на родину из США было выслано около 1 тыс. нелегальных мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США стало высылать значительно меньше нелегальных мигрантов обратно в Мексику после того, как администрация американского президента Джо Байдена изменила иммиграционную политику. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По его данным, после изменения иммиграционной политики на родину из США было выслано около 1 тыс. нелегальных мигрантов. Для сравнения - до этого "ежедневно 3 тыс. людей отправлялись обратно" в Мексику. Как отмечает NBC News, в июле всего 14% всех мигрантов, незаконно пересекавших границу с США, были отправлены на родину, в то время как в апреле этот показатель был равен 32%.

Байден 11 апреля утвердил отмену режима чрезвычайной ситуации, введенного в стране в марте 2020 года. Режим позволял администрации задействовать дополнительные ресурсы в борьбе с распространением коронавируса, в том числе без согласования с Конгрессом.

Согласно новому правилу, разработанному администрацией Байдена, мигранты, прибывающие в США через южную границу, не будут иметь права на защиту, если не смогут доказать, что ранее запросили статус беженца в другой стране, например, в Мексике. Тем, кто не сможет доказать свое право на убежище, грозит немедленная депортация из США в Мексику или на родину, а также пятилетний запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Администрация Байдена неоднократно подвергалась критике за иммиграционную политику. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, более 24 тыс. мигрантов доставлены из приграничной территории США в города других американских штатов, в том числе в Вашингтон и Нью-Йорк.

Экс-президент США Дональд Трамп также раскритиковал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена за миграционную политику, в результате которой, по его словам, США превратились в "свалку". Он отметил, что американские города из-за Байдена "наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками".