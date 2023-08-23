В Москве отремонтируют социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алтуфьево"

В частности, в рамках проекта запланирована отделка потолков, стен и пола помещений в соответствии с их функциональным и технологическим назначениями

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект капремонта приемно-карантинного отделения в ГКУ СРЦ "Алтуфьево" на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Четырехэтажное здание социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних расположено по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 13, корп. 4, стр. 4, Алтуфьевский район.

"Здание центра построено в 1983 году и предназначено для оказания комплекса услуг по содержанию, воспитанию и социальной реабилитации детей в возрасте от 3 до 18 лет, которые остались без попечения родителей и находятся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении. Согласно проекту ремонтные работы будут реализованы на цокольном и первом этажах. Сейчас там расположены помещения приемно-карантинного отделения, в числе которых кабинет первичного осмотра, лаборатории экспресс-анализов, спальни, раздевалки для девочек и мальчиков, игровая, кабинет дежурного воспитателя, буфет, столовая и учебная комната", - значится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, в рамках проекта запланирована отделка потолков, стен, пола помещений в соответствии с их функциональным и технологическим назначениями; замена перегородок и ремонт откосов. В дополнение к этому будут модернизированы инженерные коммуникации в части систем электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции.

Комплекс наружных мероприятий включает ремонт входных групп, в том числе обновление козырька, оконных и дверных откосов и замену облицовки ступеней и площадки. "Входные площадки оборудуют навесом, водоотводом и дополнительным освещением. Также в здании установят системы средств информации и сигнализации, в составе которых предусмотрены звуковая сигнализация и устройства визуальной и тактильной информации", - цитирует пресс-служба Яковлеву.