В Финляндии из-за птичьего гриппа уничтожат 120 тыс. норок и лисиц

Всего в стране, по оценкам, содержится 1,3 млн пушных зверей

СТОКГОЛЬМ, 23 августа. /ТАСС/. Вспышка птичьего гриппа наблюдается на зверофермах в Финляндии с середины июля, инфекцию подтвердили в 25 из них. В связи с этим власти отдали распоряжение забить около 120 тыс. лисиц и норок, сообщается в пресс-релизе Управления продовольственными продуктами страны.

На данный момент приказы о прекращении работы издали в отношении 13 ферм. Всего в Финляндии около 400 звероферм, на которых, по оценкам, содержится 1,3 млн пушных зверей.

Ведомство ведет мониторинг заболеваний животных. Оно приняло решение обследовать все зверофермы, чтобы выявить, есть ли на них птичий грипп.