Пасечник сообщил, что в ЛНР до конца года восстановят около 900 объектов

По словам врио главы республики, в период 2024-2025 годов в регионе восстановят еще более 2 тыс. объектов

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Более 900 объектов восстановят в Луганской Народной Республике (ЛНР) до конца 2023 года. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"В 2022-2023 годах во всем регионе уже восстановлено 2 300 объектов. В планах до конца текущего года восстановить еще порядка 900. В их числе учреждения образования и здравоохранения, дома, дороги, водопроводно-канализационные, тепловые, электрические сети", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник отметил, что в рамках плана по восстановлению в период 2024-2025 годов в регионе восстановят еще более 2 тыс. объектов.