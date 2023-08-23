В Москве возбудили дело о халатности после возникновения свалки на станции Ховрино

Ущерб, причиненный окружающей среде, оценили в более 415 млн рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 415 млн рублей составил ущерб окружающей среде от складирования отходов на станции Ховрино, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Северной транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и об отходах производства и потребления. Установлено, что в результате строительных работ в полосе отвода станции Ховрино Октябрьской железной дороги образовались навалы отходов производства и потребления. Площадь размещенных отходов составила более 20 тыс. кв. м. Ущерб, причиненный окружающей среде - более 415 млн рублей. В целях обеспечения сохранности природы транспортной прокуратурой в Басманный районный суд Москвы направлено исковое заявление об обязании ОАО "РЖД" очистить земельный участок", - говорится в сообщении.

Также там отмечено, что оценка законности действий лиц, допустивших загрязнение земельного участка, будет дана Северным следственным отделом на транспорте в ходе расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность), возбужденного по материалам прокурорской проверки.