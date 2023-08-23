23 августа, 13:11,
обновлено 23 августа, 13:18

В российских школах и колледжах впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС

Они состоятся 29-30 августа, сообщили в Минпросвещения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях впервые пройдут в российских школах и колледжах 29-30 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.

"29-30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе. Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах", - говорится в сообщении. 

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