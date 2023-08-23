В Змиеве переименовали более 30 улиц в рамках дерусификации

В частности, переименованы геонимы, носящие имена Гагарина, Грибоедова, Жуковского, Кольцова, Лермонтова, Маяковского, Мичурина, Пушкина, Челюскина, Чехова и Чкалова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 30 улиц переименовали в городе Змиеве Харьковской области Украины в рамках так называемых дерусификации и декоммунизации. Об этом сообщил Telegram-канал "Декоммунизация. Украина".

Отмечается, что новые названия были установлены рабочей группой по упорядочению наименований объектов топонимики, прошли общественное обсуждение, их окончательный вариант утвердили депутаты на внеочередной сессии Змиевского городского совета.

В частности, переименованы геонимы, носящие имена Гагарина, Грибоедова, Жуковского, Кольцова, Лермонтова, Маяковского, Мичурина, Пушкина, Челюскина, Чехова, Чкалова. Так, например ул. Пушкина переименовали в ул. Поэзии, ул. Грибоедова - в ул. Творческую, ул. Мичурина - в ул. Садоводов.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.