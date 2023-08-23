В Костромской области прогнозируют заморозки в ночь на 24 августа

По сообщениям синоптиков, температура опустится до минус 1 градуса

КОСТРОМА, 23 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют заморозки до минус 1 градуса в ночь на 24 августа в Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По сообщению Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы 24 августа местами по Костромской области ожидаются заморозки в воздухе минус 1 - 0 градусов", - говорится в сообщении.

Администрация Костромской области попросила жителей региона учитывать информацию и предельно внимательно относиться к эксплуатации печей, обогревательных приборов, не допускать перегрузки электросети.

В четверг Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует в регионе облачную погоду, без осадков. Температура воздуха в Костроме днем составит около плюс 14 градусов, ночью похолодает до плюс 7, в отдельных районах региона заморозки.