Вербовавшую россиян в ВСУ польскую НПО внесли в перечень нежелательных организаций

Генпрокуратура ранее включила Za Wolna Rosje в число организаций, деятельность которых признана нежелательной в России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило польскую организацию Za Wolna Rosje ("За свободную Россию") в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, следует из материалов на сайте Минюста.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie Za Wolna Rosje (Ассоциация "За свободную Россию", Республика Польша)", - говорится в сообщении министерства.

Организация включена в перечень "в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 11 августа 2023 года".

16 августа Генпрокуратура России включила Za Wolna Rosje в число организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. В ведомстве отмечали, что организация агитирует россиян вступать в ряды добровольческих батальонов ВСУ. Кроме того, организация реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях против РФ, в том числе с целью дискредитации деятельности российских консульских и дипломатических учреждений при организации за границей выборов.