Jaguar Land Rover будет использовать старые батареи от электромобилей для хранения энергии

Как отмечает JLR, в аккумуляторах их электромобилей после использования остается 70-80% остаточной емкости

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) совместно с компанией Wykes Engineering Ltd разработали "крупнейшую систему хранения" возобновляемой энергии благодаря повторному использованию старых аккумуляторов электромобилей. Об этом JLR сообщили на своем сайте.

Согласно заявлению, компания Wykes Engineering Ltd научилась "хранить 2,5 мВт энергии в 30 уже использованных аккумуляторах". JLR планирует предоставить батареи своих электромобилей, чтобы "к концу 2023 года накопить в общей сложности 7,5 мегаватт в час (МВтч)". Этого количества энергии "будет достаточно для ежедневного обеспечения электричеством 750 домов", уточняют в компании.

Как отмечает JLR, в аккумуляторах их электромобилей после использования остается 70-80% остаточной емкости. Таким образом, повторное использование позволит накопить достаточно возобновляемой энергии, в частности, солнечной и ветряной.

Такой шаг является частью стремления JLR ограничить использование первичных материалов и достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2039 году на всех этапах производства. Ранее в апреле автопроизводитель объявил о том, что в ближайшие пять лет вложит $18,7 млрд в развитие электрических и беспилотных автомобилей, а также технологий с искусственным интеллектом. По информации газеты Financial Times, JLR стремится не отставать от германских автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz в переходе на электрические модели автомобилей.