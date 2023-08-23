За пожарной безопасностью в школах Калужской области будут следить 1,5 тыс. спасателей

К выполнению задач также привлекут 147 единиц техники

ТАСС, 23 августа. Контроль за обеспечением пожарной безопасности в школах Калужской области будут вести более 1,5 тыс. пожарных и спасателей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Все образовательные организации оборудованы системами автоматического обнаружения и оповещения людей о пожаре. Принимаются меры по их обновлению. В целом для реагирования на возможные аварии и ЧС определена группировка сил и средств Главного управления в количестве 1 555 человек и 147 единиц техники", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора региона Василий Быкадоров 23 августа провел заседание межведомственной комиссии, на котором обсуждалась подготовка к отопительному периоду, а также обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений области при подготовке к новому учебному году.

По информации отраслевого министерства, объекты ЖКХ и энергетики Калужской области готовы к отопительному сезону на 91%. Главным управлением МЧС России по Калужской области проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара, инструктажи и консультирования ответственных должностных лиц по реализации требований пожарной безопасности.

Говоря о важности обеспечения комплексной безопасности школ, замгубернатора напомнил о трагических событиях, произошедших 1 сентября 2004 года в Беслане и унесших жизни детей. "Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения этой страшной трагедии", - подчеркнул Быкадоров.

Он также рекомендовал руководству областного центра в преддверии предстоящего празднования Дня города принять первоочередные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности жителей Калуги.