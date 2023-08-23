В шести вузах началась апробация новой системы высшего образования

Проект будет реализовываться с 2023 по 2026 год, сообщили в Минобрнауки РФ

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по апробации новой модели высшего образования начался в рамках приемной кампании этого года в шести вузах России. Проект будет реализовываться с 2023 по 2026 год, сказал на заседании комиссии Госсовета по направлению "Наука" в рамках форума "Технопром" врио директора Департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Алексей Левченко.

"Мы реализацию этого проекта в рамках приемной кампании уже начали. В данном проекте принимает участие шесть университетов. Новая структура системы высшего образования, на наш взгляд, позволит максимально эффективно отвечать на вызовы промышленного и научно-технологического развития страны, обеспечить сочетание фундаментальности полученных знаний по тем специальностям, приоритетным для системообразующих отраслей экономики, социальной инфраструктуры, как медицина, здравоохранение, юриспруденция и другие", - сказал Левченко.

Он пояснил, что Минобрнауки совместно с экспертным сообществом проводит работу по формированию новой национальной системы высшего образования в соответствии с поручением президента РФ. Реализуется поэтапное введение изменений для совершенствования системы высшего образования. В рамках пилотного проекта будут апробироваться уровни базового высшего образования со сроком обучения 4 и 6 лет, специализированное высшее образование по программам магистратуры, ординатуры или ассистентуры, стажировки, а также подготовка научно-педагогических кадров.

"С учетом сведений о реализации пилотного проекта, особенностей формирования новой системы национального высшего образования и будет предложено дальнейшее ее распространение на все вузы РФ", - сказал он.

Форум технологического развития

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Его основной целью является продвижение отечественных научных разработок и инноваций.

Организаторами форума выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, Министерство науки и высшего образования РФ и Сибирское отделение РАН. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.