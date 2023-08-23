В Петербурге программный робот помог ускорить отчетность чиновников почти в три раза

Внедрение бережливых технологий позволило ускорить процесс подготовки ежеквартальных и ежегодных данных по лимитам потребления ресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Время выполнения некоторых задач чиновниками в администрации Центрального района Санкт-Петербурга сократилось почти в три раза. Программный робот помог оптимизировать подготовку отчетности по лимитам потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, сообщили в аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина.

"Администрация Центрального района Санкт-Петербурга оптимизировала несколько процессов, связанных с подготовкой отчетности по лимитам потребления топливно-энергетических ресурсов и воды. Это удалось сделать при помощи программного робота, внедренного в рамках реализации программы "Эффективный регион". Новая технология позволила сократить время исполнения некоторых задач почти в три раза", - сообщили в пресс-службе.

Внедрение бережливых технологий позволило ускорить процесс подготовки ежеквартальных и ежегодных данных по лимитам потребления ресурсов. Робот выполняет несколько функций, среди которых проверка потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, сопоставление отчетности, автоматизированный перенос расчетов, проверка фактов потребления на соответствие лимитам, проверка тарифов и данных ресурсноснабжающих организаций, проверка корректности данных, вносимых учреждениями, минимизация ошибок.

Ранее весь процесс мог занимать до 73 дней, а благодаря программному роботу на его реализацию требуется не более 37 дней. Время подготовки сведений специалистами сократилось с 20 до 7 дней. Также с 20 до 14 дней сократились и трудозатраты. Также уменьшилось количество операций, выполняемых на разных этапах подготовки документов.

"У чиновников есть достаточное количество рутинной работы, на которую уходит много времени. Современные технологии позволяют использовать человеческий капитал более рационально, освободив людей от монотонных процессов и перенаправив их способности на другие важные задачи. В том числе этим занимаются специалисты Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра в рамках программы "Эффективный регион", реализацию которой с самого начала поддерживает губернатор Александр Беглов", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

О программе

Программа "Эффективный регион" направлена на внедрение принципов и инструментов бережливого производства в деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга, а также на создание условий для системного повышения качества жизни жителей, развития предпринимательской активности, предоставления качественных услуг, повышения эффективности управленческих процессов с минимальными затратами времени и ресурсов.

Программа "Эффективный регион" реализуется правительством Санкт Петербурга при экспертной поддержке представителей Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".