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Военная операция на Украине

В Северной Осетии наградили участника СВО Алана Гаглоева

Ему вручили медаль "Во Славу Осетии"

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Младшего сержанта 291 полка 42 дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, участника специальной военной операции Алана Гаглоева наградили медалью "Во Славу Осетии". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

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"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло наградил медалью "Во Славу Осетии" младшего сержанта 291 полка 42 дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Алана Гаглоева. Военнослужащий удостоен медали за исполнение воинского долга при проведении Российской Федерацией специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии поздравил Алана Гаглоева с высокой государственной наградой, отметив мужество, ответственное отношение к делу и силу духа бойца, и пожелал счастья, здоровья и дальнейших успехов. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСеверная ОсетияВоенная операция на Украине
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