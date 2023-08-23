В Северной Осетии на развитие лесного хозяйства направят до конца года более 90 млн рублей

Общая площадь лесов республики превышает 240 тыс. га

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Более 90 млн рублей направят в Северной Осетии на развитие лесного хозяйства до конца года. Об этом сообщил премьер республики Борис Джанаев на встрече с руководителем федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым.

"Северная Осетия богата зелеными массивами. Общая площадь лесов республики превышает [...] 240 тыс. га, в том числе 38 тыс. га - земель особо охраняемых природных территорий. В рамках госпрограммы, направленной на развитие лесного хозяйства, в текущем году предусмотрено более 90 млн рублей на проведение комплекса мероприятий", - цитирует Джанаева пресс-служба главы и правительства региона.

Как стало известно на встрече, Северная Осетия вошла в топ-10 регионов в рейтинге по эффективности ведения лесного хозяйства в 2022 году. Оценку исполнению переданных полномочий в области лесных отношений дал Рослесхоз. По сравнению с 2021 годом республика поднялась сразу на 24 позиции. Кардинальный скачок связан с улучшением охраны лесов от пожаров, усилением контроля в части лесного надзора и защиты лесов от болезней.

Также в республике проводится комплекс мероприятий в рамках реализации госпрограммы РФ "Развитие лесного хозяйства". Идет работа по увеличению площади лесовосстановления, охране лесов от пожаров и их тушению, защите от вредных факторов.

"Республика показывает хорошие результаты работы в области лесного хозяйства. Внимание правительства региона к вопросам защиты, воспроизводства лесов и рационального использования лесных ресурсов - позволит сохранить уникальную экосистему Северного Кавказа. Со своей стороны, мы готовы оказать необходимую поддержку", - отметил Иван Советников.