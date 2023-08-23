Почти 50 человек из ЛНР и ДНР примут участие в "Университетской смене" в ННГУ

Исполняющий обязанности ректора Олег Трофимов заявил, что проект может быть полезен для профориентации подростков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. "Университетская смена" для 46 детей из Луганской и Донецкой народных республик открылась в нижегородском Университете Лобачевского (ННГУ). Участники проекта познакомятся с вузом и его историей, посетят мастер-классы, экскурсии по Нижнему Новгороду и Городцу, сообщили ТАСС в пресс-службе ННГУ.

"23 августа в ННГУ им. Н.И. Лобачевского стартовал проект "Университетские смены". <…> В течение 10 дней ребята в возрасте от 14 до 17 лет из Донецкой и Луганской народных республик будут знакомиться с Университетом Лобачевского и достопримечательностями Нижнего Новгорода и области", - сообщили в вузе.

Участниками проекта стали 46 человек. В ННГУ их ждет насыщенная программа: образовательный блок, знакомство с университетом и его историей, мастер-классы, походы в театр, зоопарк, поездка в студенческий лагерь "Заря", экскурсии по Нижнему Новгороду и Городцу, спортивные мероприятия.

Учащаяся Макеевского педагогического колледжа Александра Юрина рассказала, что ждет от проекта много интересных лекций, новых людей, ярких впечатлений, надеется не только хорошо поработать, но и отдохнуть.

На торжественном открытии смены исполняющий обязанности ректора Университета Лобачевского Олег Трофимов понадеялся, что проект поможет сориентировать ребят в выборе профессии и своего будущего.

"Университетские смены" начались в 2022 году. Они ориентированы на ребят из Донецкой и Луганской народных республик, городов Херсона и Мелитополя. Проект реализует Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Министерством просвещения РФ и Российским движением детей и молодежи.