В Британии представили монету в память о Толкине

Выпуск приурочили к 50-й годовщине смерти писателя

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Королевский монетный двор Великобритании представил памятную монету, посвященную жизни и творчеству британского писателя и филолога Джона Рональда Руэла Толкина (1892-1973). Об этом говорится в распространенном сообщении компании, принадлежащей Казначейству Его Величества (Минфину Соединенного Королевства).

В центре монеты номиналом £2 расположена монограмма писателя, которую украшает рунический узор. Далее по кругу следует надпись "1892 Д. Р. Р. Толкин 1973 - писатель, поэт, филолог". Выпуск монеты приурочен к 50-й годовщине смерти Толкина. На ребре монеты отчеканена цитата из поэмы The Riddle of Strider, входящей в роман "Братство кольца", первую часть трилогии "Властелин колец", - Not All Those Who Wander Are Lost ("Не каждый скиталец потерян").

Как отмечается, интерес к приобретению монеты высокий. Уже 24,5 тыс. человек зарегистрировались, чтобы стать обладателями коллекционного экземпляра.

В 2008 году Толкин занял шестое место в составленном газетой The Times списке лучших британских писателей послевоенного времени. Он также является одним из наиболее коммерчески успешных авторов современности. По его книгам снял шесть фильмов новозеландский режиссер Питер Джексон, а в 2019 году на экраны вышел байопик Tolkien о жизни, военном опыте и творческом пути самого писателя, снятый финским кинематографистом Доме Карукоски. Компания Amazon создает по "Властелину колец" сериал, бюджет которого может превысить $1 млрд.