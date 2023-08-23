Министр просвещения предложил ежегодное проведение всероссийских педсоветов 23 августа

Сергей Кравцов сообщил, что подпишет соответствующий приказ

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 23 августа. /ТАСС/. Традиционные всероссийские августовские педагогические советы будут проводиться 23 августа. Об этом сообщил на пленарном заседании регионального педагогического форума в городе Димитровграде министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Давайте объявим 23 августа [днем] проведения всероссийских ежегодных педагогических советов. <…> Я завтра соответствующий приказ подпишу", - сказал он.

Кравцов отметил, что дата 23 августа 2023 года стала символичной. "Сегодня 23 августа 2023 года. Год педагога и наставника", - подчеркнул он.