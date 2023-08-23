На Ямале открыли культурно-оздоровительный центр, строящийся с 2005 года

Его площадь составила 20 тыс. кв. м

ТАСС, 23 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов открыл в Муравленко культурно-оздоровительный центр "Сибирь" с концертным залом, бассейнами и молодежным пространством. Объект был одним из долгостроев региона, его начали возводить в 2005 году, затем стройка остановилась на некоторое время, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В четырехэтажном здании общей площадью 20 тыс. кв. м созданы все условия для развития в городе спортивных и творческих направлений. На двух этажах обустроены танцевальная и художественная студии, классы театрального искусства, киноконцертный зал на 700 мест с современной акустикой и световым оборудованием, сценой с подъемным механизмом. В здании есть два бассейна. На втором этаже создано молодежное пространство, оно разделено на несколько тематических зон и может легко трансформироваться под запрос ребят", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что возведение долгостроя было возобновлено в 2019 году.

В пресс-службе отметили, что один из бассейнов предназначен для занятий плаванием с младенцами. Второй бассейн длиной 25 м будут посещать и дети, и взрослые. Также в "Сибири" появился спортивный зал с трибунами на 240 зрителей, он единственный в городе оснащен системой видеоповторов.

Церемония открытия состоялась во время ежегодной автомобильной поездки губернатора по муниципалитетам округа.