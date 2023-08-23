В Москве еще 1,2 тыс. га могут включить в программу комплексного развития территорий

Инвесторы и городские операторы уже приступили к реорганизации почти 500 га земли

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Москвы прорабатывают еще 1,2 тыс. га для вовлечения в программу комплексного развития территорий, всего в работе на данный момент 188 проектов. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В начале 2023 года в проработке у города находилось 1,7 тыс. га бывших промзон и неэффективно используемых участков, из которых около 450 га сегодня уже включено в программу комплексного развития. Сейчас продолжаем работу еще по 1,2 тыс. га площадей. За все время в рамках программы уже обследовано более 15 тыс. га территории в столице, работа по выявлению неэффективно используемых участков продолжается и сейчас", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что сегодня в старых границах Москвы практически отсутствуют свободные площади для застройки, поэтому город реализует программу комплексного развития территорий, направленную на выявление и обновление неэффективно используемых территорий. Такие участки уже не приносят пользу горожанам и бизнесу, но благодаря реализации программы становятся важнейшим градостроительным и экономическим ресурсом развития столицы.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, инвесторы и городские операторы уже приступили к реорганизации почти 500 га земли. Будут построены дома, спорткомплексы, школы, детские сады, современные производства и технопарки - в общей сложности свыше 10 млн кв. м недвижимости, а также качественные общественные пространства для отдыха.