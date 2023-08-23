В Димитровграде открыли лицей ядерных технологий

Там будут обучаться более 1 тыс. человек

ДИМИТРОВГРАД /УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 23 августа. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. учеников будут обучаться с 1 сентября в лицее ядерных технологий, который открылся 23 августа в городе Димитровграде в Ульяновской области. В церемонии открытия образовательного учреждения принял участия министр просвещения России Сергей Кравцов.

В беседе с журналистами Кравцов уточнил, что родители учеников очень ждали этот лицей. "Здесь современное оборудование, профильные классы. Конечно, это повышает качество образования. <…> Уверен, что ребята, которые закончат лицей, получат хорошую подготовку, и многие останутся и будут работать на нашем предприятии, в том числе и в Димитровграде", - сказал министр.

Кравцов подчеркнул, что такие школы будут строиться, "несмотря ни на какие санкции". "Вижу, что все задачи, поставленные и президентом, и по национальному проекту в Ульяновской области реализуются в срок и без сбоев", - уточнил он.

В лицее будут особенно развиты химико-биологическое и физико-математическое направления. Для развития химико-биологического направления на базе учреждения создан научно-образовательный центр по химии. Он включает в себя лаборатории по химии для выполнения опытов и практических работ в соответствии с программами основной и средней школы по неорганической и органической химии. Кабинет химии оборудован лабораторными подвесными комплексами снабжения электричества с модулями подачи воды и сжатого воздуха. В лицее также оборудован научно-образовательный центр по физике, оснащенный приборами для исследования звуковых волн, для изучения газовых законов, закона сохранения энергии, и других.