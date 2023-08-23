В Запорожской области к началу учебного года отремонтируют 30 школ

Еще в 37 образовательных учреждениях работы завершат к началу отопительного сезона

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Ремонт в 30 школах Запорожской области закончат к новому учебному году. Еще в 37 образовательных учреждениях работы завершат к началу отопительного сезона в середине октября. Об этом сообщила ТАСС в среду министр образования и науки региона Елена Шапурова.

"Всего в Запорожской области 172 школы, 67 текущих ремонтов сейчас осуществляются, 30 закончим к новому учебному году, а оставшиеся 37 школ будут готовы к началу отопительного сезона 15 октября. Основные работы, которые ведутся, это ремонт крыш, водопровода, коммуникаций", - рассказала Шапурова. Она уточнила, что из местного бюджета выделены средства на ремонт 30 школ, остальные ремонтируют регионы-шефы Запорожской области.

Министр уточнила, что к 1 октября завершат ремонт в 32 детских садах региона. "По решению коллегии министерства будем открывать еще несколько детских садов: и по заявлениям родителей, и по ходатайству от глав районных администраций. Ожидаем три детских сада, все три будут открыты в сентябре", - добавила Шапурова.

Всего в Запорожской области 132 детских сада, в которые ходит 8,5 тыс. дошкольников.