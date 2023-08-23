В ДНР до 2030 года планируют отремонтировать 425 школ и 410 детсадов

Также ведутся работы по созданию технопарков и центров для одаренных детей

МАРИУПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) планируют до 2030 года отремонтировать и восстановить 425 школ и 410 детских садов. Об этом на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"С начала 2022 года восстановлено 115 школ и 80 детских садов. До конца текущего года планируем отремонтировать еще 86 школ и 88 детских садов. Планы до 2030 года - работы по восстановлению и ремонту в 425 школах и 410 детских садах", - сказал он.

Пушилин отметил, что школы и детские сады переоснащаются современным оборудованием, открываются профильные и специализированные классы. "Мы создаем центры для выявления и поддержки одаренных детей, детские технопарки", - добавил врио главы ДНР.