Почти 500 объектов здравоохранения в ДНР планируют отремонтировать к 2025 году

Врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что в республике примут комплекс мер для развития медицинской отрасли региона, в том числе материальной поддержки медиков

МАРИУПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Около 500 объектов здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) будут отремонтированы к 2025 году. С 2022 года уже готовы 32 здания. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

"С начала 2022 года нам удалось отремонтировать 32 медицинских организации, а в планах на ближайшие два года - ремонт 496 объектов здравоохранения", - сказал он.

Пушилин подчеркнул, что в ДНР примут комплекс мер для развития медицинской отрасли региона, в том числе материальной поддержки медиков. "Одного технического оснащения явно недостаточно. Главные проблемы отрасли - острый дефицит квалифицированных специалистов, по-старинке, без цифровизации, организована работа многих лечебных учреждений, низкая доступность некоторых видов медицинской помощи. Эти проблемы нам предстоит решить, и мы знаем, как это сделать", - добавил он.

В планах властей региона расширение программы "Земский доктор" и другие механизмы материальной поддержки и привлечения кадров, активное использование шефской помощи и взаимодействие с федеральными медицинскими центрами, подготовка кадров на базе Донецкого государственного медицинского университета, реализация программы целевого обучения, в рамках которой студенты будут обязаны отработать определенный срок по месту распределения, а также цифровизация для удаленной записи к врачу.