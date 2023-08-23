23 августа, 15:40
Военная операция на Украине

КПП на границе Молдавии и Украины возобновили работу после отмены воздушной тревоги

Они работают штатно, сообщила Пограничная полиция Молдавии

КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Пограничные переходы между Молдавией и Винницкой областью Украины возобновили работу после отмены воздушной тревоги. Об этом сообщила Пограничная полиция Молдавии.

"КПП "Унгурь - Бронница", "Атаки - Могилев-Подольский" и "Вэлчинец - Могилев-Подольский" возобновили работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В среду пресс-служба ведомства сообщила, что Украина закрыла три КПП на границе с Молдавией из-за воздушной тревоги.

В 2022 году в приграничных районах молдавские пограничники дважды обнаруживали фрагменты упавших ракет, предположительно от зенитного комплекса С-300. 

Теги:
УкраинаМолдавияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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