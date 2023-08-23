Кандидаты в мэры Москвы предложили выдать охранникам школ, больниц и ТЦ антидроновые ружья

Кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что необходимо оборудовать детские площадки видеокамерами и тревожными кнопками

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Кандидаты на должность мэра Москвы в ходе предвыборных дебатов предложили выдать охранникам школ, больниц, торговых центров (ТЦ) и других учреждений антидроновые ружья и оснастить детские площадки тревожными кнопками.

В предвыборных дебатах, которые транслировались в эфире телеканала "Москва доверие" и были посвящены московским цифровым сервисам, приняли участие кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев. Кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов и действующий мэр столицы Сергей Собянин участие в дебатах не принимали.

Гусев в ходе дебатов обратил внимание на атаки столицы беспилотниками и рассказал, что во времена Великой Отечественной войны жители домов в Ленинграде дежурили по ночам, охраняя чердаки домов от зажигательных бомб.

"Нам нужна такая программа, когда все частные охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность железнодорожных станций, школ, больниц, детских садов, торговых центров были оснащены такими антидроновыми ружьями", - заявил кандидат от "Справедливой России - За правду".

Чернышов заявил, что необходимо сделать безопасными городские дворы. "Оборудуем детские площадки видеокамерами и тревожными кнопками, чтобы если что-то случилось, если кто-то вас обидел, если произошел какой-то конфликт, если пришли неместные и начинают наводить свои порядки, вы смогли быстро бы обратиться в специальные органы реагирования", - пояснил он.

Также он предложил создать единое окно для того, чтобы граждане могли удалить свои персональные данные из интернета. "Сейчас нужно писать в каждое ведомство, в каждый сервис письмо", - рассказал кандидат от ЛДПР.