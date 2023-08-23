Минздрав предупредил о новых побочных эффектах у некоторых препаратов от аллергии

Речь о препаратах, содержащих в качестве действующего вещества дезлоратадин. Они могут вызвать депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минздрав России рекомендовал заявителям регистрации и производителям препаратов, содержащих в качестве действующего вещества дезлоратадин, добавить в инструкции новые побочные эффекты, такие как депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза". Соответствующее письмо опубликовано в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

"Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий <…> сообщает о рекомендации внесения изменений в инструкции по применению, общие характеристики лекарственных препаратов, листки-вкладыши зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих в качестве действующего вещества дезлоратадин", - говорится в письме за подписью директора Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Елены Астапенко.

Согласно актуальной информации по безопасности применения дезлоратадина, в инструкции нужно добавить такие побочные действия, как депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза". При этом уточняется, что частота таких эффектов неизвестна.