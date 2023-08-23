В Анапе закрыли детский лагерь из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм

Все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Детский лагерь "Счастливое детство" в Анапе закрыт по требованию прокуратуры из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм, трудового и противопожарного законодательства. Все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что на территории города-курорта в июле месяце начал функционировать детский лагерь "Счастливое детство" ООО "Агентство Кредо". При этом при его эксплуатации допускались многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для постояльцев. Прокуратурой было направлено в суд исковое заявление о запрете эксплуатации детского лагеря до устранения выявленных нарушений, а также заявлены обеспечительные меры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время лагерь не действует, все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства.

Кроме того, межрайонной прокуратурой Анапы в отношении указанного юридического лица и его руководителя возбуждены три дела по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), добавили в ведомстве.