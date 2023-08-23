Праздник "День Государственного флага" в парках Подмосковья посетили 8,5 тыс. человек

Праздничные мероприятия провели около 70 парков региона

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Около 70 городских парков Подмосковья провели накануне праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага. Их посетили около 8,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

"Порядка 70 парков Московской области 22 августа провели праздничное мероприятие "День Государственного флага", которое посетили почти 8,5 тыс. человек. <…> Гостей ждали флешмобы, шоу воздушных змеев "Наш флаг - наша гордость", шествия с флагом Российской Федерации, концерты "Символ России", раздачи открыток, флажков и ленточек триколор", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что также для посетителей парков были организованы информационные лектории "История российской символики" и образовательные лекции "Значение". Гости могли принять участие в мастер-классах по каллиграфии и истории славянского письма, а также посетить иллюстративные выставки "22 августа - День Государственного флага Российской Федерации" и поэтические концерты "Под флагом единым".