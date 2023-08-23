В 2023 году в эксплуатацию намерены ввести три учебных заведения

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. В ближайшие годы в Самарской области планируют построить 10 школ. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обращаясь к министру просвещения России Сергею Кравцову, который совершил рабочую поездку в регион.

"Вам огромное спасибо за ту высокую оценку, которую вы дали нашим усилиям по развитию российского образования здесь, на самарской земле. Без вашей поддержки - методической и финансовой - это не было бы возможно. Мы совместными усилиями только за последние годы построили уже девять школ, в этом году - еще три, две точно откроем в следующем году и в планах еще пять школ. Введено в строй 54 детских сада, и в этом году эта работа проводится", - цитирует пресс-служба регионального правительства Азарова.

Кравцов, в свою очередь, поблагодарил Азарова за внимание к развитию образования и вклад в патриотическое воспитание молодежи. "Дмитрий Игоревич, хочу поблагодарить вас за прекрасную организацию в целом системы образования. В Самарской области активно строятся школы, реализуются федеральные проекты", - отметил глава федерального ведомства.

Министр просвещения посетил центр военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", где проходит пятая смена всероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". В учреждении за 2,5 месяца построили новый корпус по госпрограмме "Развитие образования", после этого вместимость центра выросла до 226 детей в смену. Кравцов сообщил, что программа будет реализовываться и в 2024 году, для этого уже предусмотрены средства в бюджете.