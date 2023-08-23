В Туле открыт всероссийский образовательный семинар для работников культуры новых регионов

По словам министра культуры Ольги Любимовой, он даст стимул дальнейшей интеграции территорий в общероссийское пространство

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин дали старт всероссийскому образовательному семинару для работников культуры новых регионов, который пройдет до 25 августа. Открытие прошло в атриуме Тульского кремля, сообщили в пресс-службе облправительства.

"23 августа в атриуме Тульского кремля состоялось открытие семинара, в котором приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Тульская область готова делиться опытом с новыми регионами. Так, в рамках меморандума о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой налажено тесное культурное взаимодействие", - говорится в сообщении.

По словам Дюмина, в Тульской области уделяется большое внимание созданию домов культуры. "Мы не только бережно сохраняем наше историческое наследие, но и активно работаем над популяризацией культуры среди наших жителей. Во всех муниципалитетах и сельских поселениях есть дома культуры. Сейчас развитию их инфраструктуры уделяется серьезное внимание", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Как отметила Любимова, семинар даст стимул дальнейшей интеграции новых регионов в общероссийское пространство. "Культура является важнейшим аспектом интеграции новых регионов в наше единое общероссийское пространство. Большое внимание сегодня мы уделяем обучению наших коллег. Наша сфера охватывает более 17 тыс. работников в новых регионах", - цитирует ее пресс-служба.

Поясняется, что работа семинара будет идти по двум секциям - "Библиотека" и "Дворец культуры". На них рассмотрят лучшие практики страны для молодежи в культурно-досуговых учреждениях. В рамках культурной программы гости региона посещают Музейный квартал, Казанскую Набережную и другие достопримечательности Тулы.