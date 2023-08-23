ООН заявила, что вслед за трехлетней засухой региону Африканского Рога грозят наводнения

Сезон дождей может затронуть местные общины и средства к существованию, говорится в отчете Всемирной метеорологической организации

ЖЕНЕВА, 23 августа. /ТАСС/. Регион Большого Африканского Рога, пострадавший от продлившейся три года засухи, в октябре - декабре может столкнуться с обильными дождями и наводнениями. С таким прогнозом выступила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Большой Африканский Рог наконец оправился от трехлетней опустошительной засухи, и в предстоящем сезоне прогнозируется количество осадков выше среднего. Хотя это отрадная перспектива, она сопряжена с риском того, что наводнение затронет местные общины и средства к существованию", - говорится в сообщении ВМО. В сезон дождей, с октября по декабрь, метеорологи прогнозируют более высокую, чем обычно, вероятность обильных осадков. С вероятностью 80% ожидаются более сильные дожди на юге Эфиопии, востоке Кении и юге Сомали. Вместе с тем в изолированных районах юго-запада Уганды и юго-запада Южного Судана, "вероятно, условия будут более засушливыми, чем обычно", сказано в сообщении.

"Опустошительная засуха, связанная с продолжавшимся в течение трех лет [природным] явлением Ла-Нинья, может смениться наводнением из-за явления Эль-Ниньо, которое обычно связано с более влажными, чем обычно, условиями в Восточной Африке", - пояснил руководитель отдела регионального прогнозирования климата ВМО Вилфран Муфума Окиа. В ВМО рекомендовали странам региона принять "все необходимые меры для спасения жизней и средств к существованию" в случае, если ливни вызовут оползни и обрушение зданий, как это было в 2015-2016 годах.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном информационном бюллетене сообщила, что во втором квартале 2023 года "число зарегистрированных вспышек заболеваний на территории Большого Африканского Рога достигло самого высокого уровня с января 2022 года". Этот регион столкнулся с такими заболеваниями, как холера, корь, менингит, малярия и лихорадка денге. Наибольшее число случаев малярии отмечено в Уганде, Южном Судане и Эфиопии. ВОЗ считает, что более 11,5 млн детей в возрасте до пяти лет, "скорее всего, столкнутся в 2023 году с острым недоеданием". При этом 2,9 млн детей может потребоваться лечение вследствие недоедания.