В Японии начался сброс в океан очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"

Демонтаж АЭС планируют завершить к 2050 году

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Сброс очищенной воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" начинается в Японии. Ожидается, что в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции будет слито около 31,2 тыс. тонн жидкости, а сам процесс займет несколько десятилетий.

Авария на "Фукусиме-1" произошла в 2011 году после цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.

В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии заявляет, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года в Токио приняли решение сбросить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Вода и тритий

МАГАТЭ 4 июля опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды с тритием соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Китая, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова, России, США и Франции. Очистка воды на станции происходит при помощи многоуровневой системы ALPS.

Как отмечает агентство Kyodo, радиоактивный тритий по химическим свойствам почти не отличается от водорода и может присутствовать в дождевой воде, атмосфере и организме человека. Жидкость, в которой тритий соединился с кислородом, невозможно отделить от обычной воды, однако степень радиоактивного излучения в ней остается слабой, и атомные объекты по всему миру сбрасывают ее в море в соответствии с нормами безопасности. В Японии эта норма составляет 60 тыс. беккерелей на литр. Ожидается, что в 2023 финансовом году совокупный уровень концентрации трития в слитой разбавленной воде достигнет порядка 5 трлн беккерелей.

Кроме того, власти Японии намерены увеличить число проверок воды после начала сброса. Так, в 2022 году было проведено более 10 тыс. анализов образцов с АЭС, связанных с тритием. Помимо этого, будет регулярно проверяться вода в акватории у побережья станции. Сейчас к проведению соответствующих исследований привлечены порядка 30 человек, их число будет увеличено.

Беспокойство в Японии

Между тем, по данным опроса Kyodo, 80,3% жителей Японии считают недостаточными разъяснения местных властей о готовящемся сбросе. При этом 87,4% опрошенных уверены, что слив воды с АЭС породит слухи, которые приведут в той или иной степени к репутационному ущербу для страны. На этом фоне премьер-министр Японии Фумио Кисида в июле публично обещал, что правительство сразу же остановит процесс сброса в случае возникновения каких-либо проблем.

Наибольшее недовольство по поводу предстоящего события выражают японские рыбаки, которые ожидают, что появление любых негативных новостей, связанных со сбросом, моментально снизит доверие покупателей к их улову. Так, председатель ассоциации рыболовецких кооперативов Японии Масонобу Сакамото заявил 21 августа на встрече с членами правительства, что рыбаки не поддерживают решение о сливе воды. По его словам, они беспокоятся, что этот процесс займет десятки лет и помешает им вести привычную деятельность. Глава аналогичной ассоциации из Фукусимы Тэцу Нодзаки подчеркнул, что ее члены будут и дальше выступать против сброса воды.

В связи с этим власти Японии приняли решение учредить фонд поддержки рыболовных кооперативов для компенсации их возможных убытков. Помимо этого, сброс воды через тоннель предполагается проводить на расстоянии примерно 1 км от побережья в район, где у местных рыбаков нет разрешения на ведение промысла, что призвано снизить их репутационные риски.

Тем не менее жители префектур Фукусима, Мияги и Ибараки, расположенных на тихоокеанском побережье Японии, уже выразили намерение 8 сентября подать иск против государства с требованием остановить сброс. Иск также будет подан против энергетической компании Tokyo Electric Power, которая является оператором атомной станции. По мнению истцов, слив воды приведет к распространению опасных веществ и нанесет вред жителям региона. Среди намеривающихся обратиться в суд есть и местные рыбаки.

Международная реакция

Токио ранее неоднократно заявлял, что сброс воды с "Фукусимы-1" не приведет к возникновению негативных последствий для экосистемы и жителей региона, стремясь добиться международного одобрения своих действий. Согласно информации Kyodo, японские власти пытались заручиться от своих партнеров по Группе семи (G7) публичной поддержкой по этому вопросу. Между тем в совместном заявлении по итогам майского саммита в Хиросиме была лишь сдержанная формулировка о признании независимых усилий МАГАТЭ по надзору за предстоящей процедурой.

Кроме того, 21 марта в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров РФ и Китая было подчеркнуто, что Москва и Пекин серьезно обеспокоены планами Токио и считают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, другими заинтересованными государствами, международными агентствами и провести исчерпывающие консультации по этому вопросу. МИД КНР также сообщал, что Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с планами Токио осуществить сброс в океан радиоактивной воды. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в июне подчеркивала, что Японии необходимо быть более открытой в прояснении вопросов, касающихся этих планов.

Между тем власти Республики Корея, которые на протяжении долгого времени выступали против планов Японии по сбросу воды, изменили свою позицию после публикации доклада МАГАТЭ. В Сеуле признали, что если сброс воды пройдет строго по плану, то он будет соответствовать нормам, обещав в то же время вести мониторинг ситуации.

22 августа представитель Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Юки Танабэ на пресс-конференции ушла от ответа на вопрос о возможности выплаты компенсаций рыбакам Китая и Республики Корея из-за предстоящего сброса вода. Она подчеркнула, что эффект от наличия радиоактивных элементов в воде будет незначительным, в связи с чем японские власти считают, что этот процесс не навредит населению соседних стран.