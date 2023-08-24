В России спрос на услуги частных тренеров вырос почти на треть

Согласно результатам исследования платформы "Авито услуги", летом россияне активнее всего интересовались футболом, танцами и фитнесом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Спрос на услуги частных спортивных тренеров различной специализации в России летом 2023 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в "Авито услугах".

Отмечается, что летом россияне активнее всего интересовались услугами тренеров по футболу. Спрос на занятия для детских и взрослых команд вырос почти в три раза - на 171% в сравнении с июнем-августом 2022 года. Тренировки по танцам стали востребованнее на 51%, занятия с тренерами по фитнесу - на 39%. В число популярных направлений также вошел бокс, спрос на этот вид спорта вырос на 26%.

Увеличилось и количество предложений от частных тренеров, спортивных школ, секций и студий. За лето на "Авито услугах" в категории "Спорт, танцы" было опубликовано на 23% больше объявлений по сравнению с прошлым годом. Наиболее активно свои услуги предлагали тренеры по фитнесу (+34%), боксу (+30%) и танцам (+29%).

В рейтинг городов с самыми высокими темпами роста спроса на услуги спортивных наставников вошли Калининград (+77%), Самара и Воронеж (+61%), Челябинск (+52%), Волгоград (+48%), Екатеринбург (+45%). В Москве и Санкт-Петербурге спрос на услуги тренеров летом вырос на 35% и 24% соответственно.