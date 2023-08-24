На Сахалине для индивидуальной помощи гражданам начали работать волонтеры ипотеки

В регионе также запустили электронный сервис, который позволяет подать заявку на улучшение жилищных условий и указать предпочтения относительно желаемой недвижимости

ТАСС, 24 августа. Волонтеры ипотеки начали работу на Сахалине, они изучают ситуацию каждого человека, а затем адресно разрабатывают комплексный план сопровождения и поддержки, знакомят со льготными программами, помогают повысить квалификацию, решают нестандартные ситуации, сообщила пресс-служба правительства области.

"В Сахалинской области запустили программу, призванную помочь жителям приобрести новую квартиру или построить дом на выгодных условиях. Теперь островитяне, которые хотят улучшить жилищные условия, могут рассчитывать на индивидуальное сопровождение волонтеров сахалинской ипотеки. Специалисты изучают ситуацию каждого человека, а затем адресно разрабатывают комплексный план поддержки - знакомят с региональными льготами, видами ипотечных программ, помогают повысить квалификацию, устроить ребенка в детский сад или решить нестандартную ситуацию", - сообщила пресс-служба.

Новая программа реализуется силами Сахалинского ипотечного агентства. На базе учреждения волонтеры прошли обучение и получили аккредитацию. Кроме того, ипотечное агентство запустило электронный сервис, который позволяет оставить заявку на улучшение жилищных условий и отразить предпочтения к желаемой квартире или индивидуальному дому. Эту информацию волонтеры берут за основу при разработке плана поддержки островитян.

"Часто, столкнувшись с необходимостью улучшить жилищные условия, люди попадают в тупик. Далеко не все знают, как на выгодных условиях приобрести новую квартиру или построить дом, какие возможности есть для этого в регионе. Эту информацию до людей нужно доносить в простой и доступной форме, объяснять, какие справки и документы нужны, помогать собрать их. А в случае если не хватает денег, людям нужно помочь в повышении профессиональных навыков, чтобы зарплата была соответствующая, устроить ребенка в детский сад или решить другой личный вопрос", - сказал губернатор Валерий Лимаренко, слова которого приводятся в сообщении.

Волонтеры обработали уже более 400 заявок, при этом варианты по улучшению жилищных условий подобраны для первых 50 семей. Есть примеры, когда волонтеры помогли устроить ребенка в детский сад, благодаря чему мама вышла на работу, в результате у семьи появилась возможность не только дополнительного заработка, но и переезда в квартиру побольше.

На Сахалине действует спектр мер поддержки, доступный при покупке жилья через региональное ипотечное агентство. Так, единовременную денежную выплату до 5 млн рублей для первоначального взноса или погашения кредита предоставляют инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта. Примерно на эту же сумму могут рассчитывать семьи, усыновившие ребенка с инвалидностью из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также помощь предусмотрена для семей с детьми, молодых семей и работников IT.