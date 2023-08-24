В Севастополе загрузка средств размещения за лето в среднем составила 30%

По словам заместителя губернатора региона Марии Литовко, туристический сезон в 2023 году проходит при наличии логистических трудностей

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Средняя загрузка средств размещения в Севастополе за лето 2023 года из-за отсутствия авиасообщения с крымским полуостровом составляет около 30%, что в среднем на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в управлении туризма Севастополя.

"По результатам мониторинга, средняя загрузка коллективных средств размещения Севастополя за летние месяцы составила около 30%. В июне загрузка была 25%, в июле составила 32%, а в августе зафиксирована наибольшая загрузка за сезон - 35%. Аналогичные показатели за 2022 год - 37%, 55% и 57% соответственно, что в среднем составляет около 50% загрузки средств размещения за сезон", - сообщили в управлении, прогноз загрузки на бархатный сезон при этом не уточняется.

Как пояснила ТАСС заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, туристический сезон 2023 года в Севастополе проходит в условиях логистических трудностей, упор сделан на туристов, путешествующих на личном автотранспорте. Специально для этого Центром развития туризма Севастополя были проработаны разнообразные автомаршруты, сообщила Литовко. Кроме этого, туристам презентуют весь потенциал региона, среди которых многодневный пеший маршрут Большая Севастопольская тропа, винно-гастрономический маршрут протяженностью 120 км "Винная дорога", связывающий около 40 винодельческих хозяйств города, а также парк живой истории "Федюхины высоты".

В этом году для туристов и жителей Севастополя на пляжах также открылись три летних кинотеатра, а благодаря грантам, выданным в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", дополнительно были построены модульные объекты размещения, добавила заместитель губернатора.

Ранее правительство РФ в рамках нацпроекта выделило более 540 млн рублей на поддержку туристической отрасли в Севастополе, сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Предприятия туризма города получат из федерального бюджета по четыре МРОТ за сотрудника, на середину августа заявления на получение поддержки подали уже почти 500 севастопольских предпринимателей.