Примгидромет не усиливает радиационный мониторинг в Приморье из-за сброса воды с Фукусимы

Как заявили в компании, частота наблюдений не изменилась

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр продолжает мониторинг радиационной обстановки в Приморье в штатном режиме без учащения наблюдений, сообщили ТАСС в пресс-службе гидрометцентра.

"Мониторинг радиационной обстановки в Приморье мы продолжаем в штатном режиме, частота наблюдений не увеличена", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что частота подобных наблюдений зависит от соответствующего распоряжения Росгидромета. Кроме того, учреждение контролирует радиационную обстановку только на суше.

Сброс очищенной воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" начинается в Японии в четверг. Ожидается, что в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции будет слито около 31,2 тыс. тонн жидкости, а сам процесс займет несколько десятилетий.

Авария на "Фукусиме-1" произошла в 2011 году после мощного цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.